Приложение «Народный инспектор» в Подмосковье помогло выявить 650 случаев парковки на газонах

Более 650 случаев незаконной парковки на газонах выявили жители Подмосковья с помощью мобильного приложения «Добродел». Лидером антирейтинга по количеству нарушений стал Ленинский городской округ — там 24 водителя получили штрафы.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, мобильное приложение «Народный инспектор» помогает зафиксировать случаи безответственного поведения водителей, которые паркуются на газонах или перегораживают дорогу спецтранспорту к мусорным контейнерам.

«Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением „Добродел“, чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Главное, что каждый неравнодушный может внести свой вклад и сделать область чище», — рассказал Мурашов.

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