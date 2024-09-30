Приют для животных в Подольске провел фотовыставку в саду «Эрмитаж» в Москве

Подольский центр реабилитации животных «Юна» и организаторы проекта «Я слышу» провели фотовыставку в саду «Эрмитаж» в Москве. Так они решили поддержать слабослышащих людей и животных из приюта.

С помощью проекта «Я слышу» организаторы хотели помочь преодолеть предубеждение к людям со слуховыми аппаратами и бездомным животным. Из опыта они рассказали, что стесняются носить слуховой аппарат, чтобы не выделяться, а животные из приюта кажутся не такими привлекательными, как породистые собаки и кошки. Некоторые склонны приписывать им проблемы со здоровьем и поведением. Как показывается практика, питомца в приюте — это те же животные, которых бросили хозяева.

Фотовыставка «Я слышу друга» сделана для того, чтобы развеять мифы. Как минимум, в центре реабилитации есть своя ветеринарная клиники. И, если у животного обнаруживают проблемы, его сразу вылечивают, а также заводят паспорт и чипируют. С собаками занимается кинолог, а кошек социализируют.

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