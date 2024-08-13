Прием заявок на участие в Кубке Берлина по баскетболу 3×3 начался в Подмосковье

Стартовала регистрация на Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу в формате 3×3. Турнир пройдет 24 августа в Ногинске на Фонтанной площади и будет приурочен к 99-летию легендарного спортсмена.

Для участия в соревнованиях по стритболу, нужно подать заявку онлайн. В команде должен быть один тренер и четыре игрока — трое на площадке, один запасной. Соревнования пройдут в 12 категориях, включая юношеские, взрослые и семейные.

Турнир начнется в 08:45, сами игры начнутся в 09:30. Финальные матчи запланированы на 17:00. Напомним, в 2023 году в турнире участвовали более 1,2 тысячи человек. Кубок проводится с 2014 года в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Давид Берлин, легендарный тренер и основатель подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак», посвятил более 70 лет развитию баскетбола в Подмосковье. Его воспитанницы завоевали семь олимпийских золотых медалей.

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