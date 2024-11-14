Прием заявок на конкурс по организации туризма стартовал в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Московской области открыло прием заявок на конкурс «Лучшая организация в индустрии туризма». Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта до 8 декабря.

В 2024 году для участников предусмотрено десять номинаций, восемь из которых — для отелей и два — для туристических компаний. Участвовать могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, занимающиеся туризмом в регионе.

Победителей определят отраслевые эксперты, а с 12 по 22 декабря пройдет онлайн-голосование, где туристы смогут выбрать своих фаворитов. Итоги конкурса подведут 25 декабря.