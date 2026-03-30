Прием заявок для записи детей в 1 класс начался в Истре

С 23 марта в Подмосковье стартовала первая волна записи детей в первый класс. Она продлится до 30 июня включительно.

В это время заявления могут подать семьи, проживающие на закрепленной за школой территории, а также лица с льготами или преимущественным правом на зачисление. Заявление можно подать онлайн через портал госуслуг Московской области в разделе «Образование».

С 6 июля по 5 сентября пройдет вторая волна приема, в течение которой подать заявления смогут родители, чьи дети не живут на закрепленной за школой территории, при условии наличия свободных мест. Также это время предназначено для тех, кто не успел подать заявление в первую волну.

В прошлом году во время приемной кампании жители Истры подали более двух тысяч заявлений. Ожидается, что в этом году количество обращений будет сопоставимым.