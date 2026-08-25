Прием документов на медаль для многодетных матерей открыли в Одинцовском округе

Многодетные матери могут получить награду «Материнская слава Одинцовского городского округа» до 11 сентября. Подать сведения можно в территориальных управлениях администрации.

Претендовать на награду могут женщины, которые родили, усыновили детей, приняли их под опеку или воспитывают в приемной семье. Главное условие — в семье должно быть не менее трех детей, а третьему ребенку уже исполнилось восемь лет.

Для подачи документов потребуется паспорт с отметкой о регистрации, свидетельства о рождении детей, СНИЛС и ИНН. Также необходимо предоставить краткую характеристику семьи. Такой документ должна выдать общественная или образовательная организация. Собранные материалы передадут на рассмотрение при формировании списка кандидатур на награждение.

Медаль призвана отметить многодетных матерей, которые внесли значимый вклад в воспитание детей и создание крепкой семьи.