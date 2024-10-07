Приборный завод в Дубне повысил производительность труда почти на 30%

Приборный завод «Тензор» в Дубне повысил производительность труда почти на 30% благодаря обучению сотрудников. Предприятие более 50 лет занимает лидирующие позиции на рынке систем пожарной защиты и технических средств охраны, а его продукция находит применение на стратегически важных объектах страны.

Большинство заказов на завод поступает из государственного сектора. Каждый из них уникален и требует индивидуального подхода к разработке конструкторской документации. Выручка от этих заказов зависит не только от сроков производства, но и от сроков сдачи объектов заказчиками. Поэтому период от начала производства до поступления средств на расчетный счет предприятия иногда занимает до 24 месяцев.

В случае, если предприятие не расширит долю на рынке коммерческих заказов, возникнет риск финансового дефицита. В 2019 году завод стал участником национального проекта, в рамках которого 20 руководителей прошли обучение по программе «Лидеры производительности».

В ходе обучения руководство завода и эксперты программы выявили ключевую проблему, мешающую достижению поставленных целей: неоптимизированную организационную структуру, которая тормозила дальнейшее развитие компании. Основные решения, разработанные в рамках программы, включали создание подходящей модели организационной структуры с учетом объёмов выполняемой работы и будущих планов развития, перераспределение обязанностей между сотрудниками и определение четких зон ответственности, оптимизацию управленческого уровня и укрупнение функций в подразделениях.

В результате принятых мер общие затраты на предприятии снизились более чем на 15%, что позволило освободить средства для развития коммерческого направления. Благодаря четкому распределению функций и целей процессы на заводе стали более прозрачными и управляемыми, в то время как вовлеченность и производительность сотрудников увеличились вдвое. Выручка компании возросла на 120%, а производительность труда — на 27%.

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