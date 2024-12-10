Преподаватели из Воскресенска поучаствовали в областном форуме в Химках

Директор школы «Наши традиции» Иван Шешанков и преподаватель в Воскресенском колледже Андрей Алисов приняли участие в IV Межрегиональном форуме развития гражданского общества. Слушатели рассуждали о современной тенденции межрегиональных отношений.

Межрегиональный форум организовала Общественная палата в Химках совместно с МГИМО МИД России. Мероприятие прошло с 4 по 7 декабря.

Участники форума обсудили ключевые аспекты развития и актуальные региональные вызовы, поделились лучшими практиками. Важные темы подняли федеральные спикеры: Наталья Нарочницкая, Андраник Мигранян, Станислав Эрдлей, Егор Кончаловский, Анна Аглатова, Ольга Бурлуцкая и Андрей Сушенцов.

Воскресенские коллеги озвучили свои идеи, услышали мнения коллег из других регионов. Это поможет в дальнейшем развитии гражданских инициатив.

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