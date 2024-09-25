Преподаватель из Подмосковья объяснил успех команды России на олимпиаде по информатике

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по информатике в Египте. Никому из соперников не удалось превзойти этот результат. Об успехе ребят в интервью Юлии Минаковской рассказал руководитель тренерского штаба сборной страны Алексей Малеев.

«Это достижение всей страны. Достижение самих школьников, их родителей, наших учителей. Каждый школьник, прежде чем попасть в сборную, сначала просто увлекается программированием в средней или начальной школе, потом переходит в соседний класс или профильную школу, иногда даже переезжает в другой город, чтобы быть в классе сильных ребят, увлекающихся олимпиадами. Учителя, которые распознали и зажгли эту искру, — это большая их заслуга», — говорит Малеев.

В сборную страны попадают ребята, которые стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Каждый может участвовать, у каждого есть шанс проявить себя. Однако, по словам Алексея Малеева, одних знаний мало.

«Нужно много работать. Талант — это врожденное, но его нужно раскрыть, без трудолюбия ничего не получится», — говорит он.

В Египте россияне показали результат, превзойти который никому не удалось. Приблизиться к сборной смогли лишь команды США (три золота и серебро) и Израиля (три золота и бронза).

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