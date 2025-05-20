Преподаватель из Черноголовки заняла второе место на Всероссийском конкурсе

В Доме правительства Московской области состоялась церемония награждения финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Этот конкурс, нацеленный на выявление и поддержку талантливых педагогов дополнительного образования, уже более четверти века служит площадкой для обмена опытом и демонстрации профессионального мастерства.

Среди лауреатов этого года оказалась и представительница Черноголовки, которая удостоилась второго места в одной из номинаций. Конкурс считается одним из самых значимых событий в сфере дополнительного образования в России. Ежегодно в нем принимают участие педагоги практически из всех регионов страны, стремящиеся продемонстрировать свои инновационные подходы к обучению и воспитанию детей.

В этом году в финале регионального этапа Московской области за звание лучшего боролись 45 педагогов. Конкурсанты прошли через испытания, включающие проведение мастер-классов, разработку и презентацию собственных образовательных проектов.

Черноголовку на конкурсе представила Мария Князева — педагог из малой академии наук «Импульс». Ее профессионализм и энтузиазм были высоко оценены жюри, и она заняла второе место в номинации «педагог дополнительного образования социально-гуманитарной направленности». В знак признания ее заслуг Марии был вручен диплом призера.