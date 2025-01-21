Премьера спектакля «Чайка» по пьесе Чехова прошла в Серпухове

В Серпухове в Доме культуры «Большевик» прошла творческая лаборатория «Тот самый вечер». На сцене представили постановку «Чайка» по пьесе Антона Павловича Чехова.

«Чайка» — одна из самых популярных постановок в мире и занимает второе место по количеству экранизаций после «Гамлета». В России ее ставили всего три раза, а теперь новое прочтение Катерины Милославской показали на сцене ДК «Большевик» в Серпухове.

Над спектаклем «Общая мировая душа» работали два года. В итоге получился смелый диалог с классикой. Внешне усложнив постановку, актерам удалось разложить и упростить произведение, сделав его понятным и современным.

Артисты отмечают, что звук, свет и костюмы — отдельная история. Их не уложишь в несколько чемоданов, поэтому декораций у лаборатории «Тот самый театр» нет. Актеры сами ищут их, договариваются и платят по приезду на гастроли.