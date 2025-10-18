Предупреждающие надписи появились возле пешеходных переходов в Озерах

Акция «Трафарет безопасности» прошла в центре Озер городского округа Коломна на улице Ленина там, где на проезжей части есть нерегулируемые «зебры». Надписи, сделанные на асфальте белой краской, призваны привлечь внимание жителей к вопросам безопасности дорожного движения.

Акцию организовали госавтоинспекторы УМВД России по городскому округу Коломна совместно с учениками и преподавателями средней школы № 2. Также инициативу сотрудников ГИБДД и школьников поддержала одна из автошкол муниципалитета. Кроме того к ним присоединились волонтеры молодежного центра «Русь».

С помощью специальных трафаретов участники акции написали на асфальте: «Сними наушники!», «Посмотри по сторонам!», «Отвлекись от телефона!», «Держи ребенка!», на которые сразу же начали обращать внимание прохожие.

«В первую очередь, мы хотели напомнить юным и взрослым пешеходам правила дорожного движения. Надеемся, что надписи на тротуаре возле „зебр“ привлекут горожан, и они станут более внимательными при переходе проезжей части», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Коломна.