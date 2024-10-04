Представителям компаний из Казахстана провели экскурсию на КПО в Коломне

Делегация из Казахстана посетила комплекс по переработке отходов в Коломне. Гостей познакомили с инновационными технологиями при сортировке сырья.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, в Подмосковье работают 11 комплексов по переработке отходов.

«Наша цель — создать условия, при которых не будет возникать запахов и загрязнения почвы. Сейчас отбирается более 40 компонентов вторсырья — макулатура, стеклянная тара, металл и другие», — отметил Мурашов.

Гостям показали, как организован рабочий процесс от поступления отходов до результатов переработки, а также рассказали о новейшей системе фильтрата, исключающей попадание любых вредных веществ, как в атмосферу, так и в почву.

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