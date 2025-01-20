Представители управляющих компаний Подмосковья начнут принимать жителей в МФЦ
Управляющие компании Московской области начнут вести приемы в МФЦ во всех округах в 2025 году. В Мингосуправления региона уточнили данная практика уже действует в 12 муниципалитетах.
Представители управляющих компаний ведут приемы в центрах «Мои документы» в Истре, Коломне, Красногорске, Мытищах и других крупных округах.
Директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова уточнила, что к представителям УК можно обратиться по различным вопросам, включая перерасчет, задолженности и восстановление коммунальных услуг.
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