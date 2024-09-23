Представители Подмосковья завоевали 4 медали на чемпионате высоких технологий

Финал чемпионата высоких технологий прошел в Великом Новгороде. В соревнованиях приняли участие школьники, студенты колледжей и молодые специалисты из 81 региона России и 16 зарубежных стран. Представители Московской области завоевали три золотые и одну серебряную медали.

Студентка Долгопрудненского физико-технического колледжа Кира Мухина продемонстрировала исключительные навыки в компетенции «Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах» и стала чемпионкой, получив три золотые медали на основных, индустриальных и международных уровнях.

Серебряную медаль завоевал студент Ступинского техникума имени А. Т. Туманова Артем Рабов, который достойно выступил в компетенции «Специалист по анализу данных (BI-аналитик)», заняв второе место.

Чемпионат высоких технологий представляет собой соревнования по профессиональному мастерству среди учащихся и студентов системы среднего профессионального образования. В этом году мероприятие прошло во второй раз.

Как отметили организаторы, победители и призеры в основной категории и категории «Юниоры» получат денежные премии от правительства РФ в размере 300, 200 и 100 тысяч рублей.

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