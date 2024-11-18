Акция безопасности «Ребенок в автомобиле» прошла в Павловском Посаде

Основной акцент был сделан на обязательность использования детских удерживающих кресел для детей до 12 лет. Инспекторы останавливали автомобили, чтобы рассказать водителям о правильном установлении кресел и важности соблюдения правил для защиты жизни ребенка.

Нередко водители забывают, как опасно игнорировать эти требования, не понимая, что это может привести к трагическим последствиям. В ходе мероприятия всем участникам вручались памятки о правилах перевозки детей. В результате рейда был зафиксирован случай нарушения правил дорожного движения, что подтверждает важность регулярных профилактических мероприятий.

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