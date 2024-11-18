Акция безопасности «Ребенок в автомобиле» прошла в Павловском Посаде

Госавтоинспекция Павлово-Посадского округа провела профилактическую акцию, напомнив водителям о безопасности детей в автомобилях. Полицейские провели рейд, направленный на предотвращение нарушений правил перевозки маленьких пассажиров.
Основной акцент был сделан на обязательность использования детских удерживающих кресел для детей до 12 лет. Инспекторы останавливали автомобили, чтобы рассказать водителям о правильном установлении кресел и важности соблюдения правил для защиты жизни ребенка.
Нередко водители забывают, как опасно игнорировать эти требования, не понимая, что это может привести к трагическим последствиям. В ходе мероприятия всем участникам вручались памятки о правилах перевозки детей. В результате рейда был зафиксирован случай нарушения правил дорожного движения, что подтверждает важность регулярных профилактических мероприятий.