Представителей фонда помощи «Линия сердца» наградили в Подмосковье

Фото: Аппарат омбудсмена Ирины Фаевской

Президент и попечитель благотворительного фонда «Линия жизни» получили награды за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека. Почетные грамоты вручила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.

«От всей души благодарю Ирину Клавдиевну за высокую оценку деятельности нашего фонда и выражаю глубокую признательность за всестороннюю поддержку инициатив. Уверена, что совместными усилиями мы сможем воплотить в жизнь много значимых начинаний», — говорит президент благотворительного фонда Валентина Шумилова.

Почетную грамоту получила также попечитель фонда Татьяна Евдина.

«Линия сердца» с 2017 года помогает детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, а также ребятам в тяжелой жизненной ситуации. Поддержку фонда получают многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, малоимущие родители, пожилые и больные люди. Сегодня на попечении благотворителей находятся 15 тысяч семей, из них семь тысяч — в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте