Представителей фонда помощи «Линия сердца» наградили в Подмосковье

«От всей души благодарю Ирину Клавдиевну за высокую оценку деятельности нашего фонда и выражаю глубокую признательность за всестороннюю поддержку инициатив. Уверена, что совместными усилиями мы сможем воплотить в жизнь много значимых начинаний», — говорит президент благотворительного фонда Валентина Шумилова.

Почетную грамоту получила также попечитель фонда Татьяна Евдина.

«Линия сердца» с 2017 года помогает детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, а также ребятам в тяжелой жизненной ситуации. Поддержку фонда получают многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, малоимущие родители, пожилые и больные люди. Сегодня на попечении благотворителей находятся 15 тысяч семей, из них семь тысяч — в Подмосковье.

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