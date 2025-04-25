Председатель Совета ветеранов в Балашихе Сергей Лысюк рассказал о военной службе

Председатель Совета ветеранов в Балашихе Сергей Лысюк, известный среди бойцов как «Краповый Батя», с детства мечтал стать военным. Он рассказал, как прошел путь от пограничника до Героя России.

Службу Сергей Лысюк начал в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Феликса Дзержинского Внутренних войск Министерства внутренних дел СССР. В 1988 году, после формирования учебной роты специального назначения, стал командиром 3-го взвода, а затем командиром учебной роты.

В 1994 году Сергей возглавил отряд специального назначения «Витязь». Под его командованием «Витязь» участвовал в ряде ключевых операций, включая охрану телецентра «Останкино» в октябре 1993 года. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Сергей Лысюк был удостоен звания Героя Российской Федерации. Он также стал инициатором и символом традиции ношения краповых беретов — знака отличия и мужества среди спецназовцев.

Первоначально 25 беретов, соответствующих цвету погон, надевали лишь по особым случаям. Испытания на право носить краповый берет крайне суровые: марш-бросок на 12 километров, преодоление полосы препятствий, штурм высоты, стрельба и рукопашные поединки. С таким заданием справляются немногие, что делает краповый берет символом настоящей силы и отваги.

В 2023 году губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил Сергею Лысюку звание «Почетный гражданин Московской области» за значительный вклад в развитие региона и укрепление обороноспособности страны. Сегодня он возглавляет объединенную организацию ветеранов Балашихи и активно участвует в подготовке военнослужащих, содействуя развитию контрактной службы в Подмосковье.