Предприятия Подмосковья отгрузили товары более чем на 1 трлн рублей за 2 месяца

Промышленные предприятия Подмосковья отгрузили товаров и услуг на сумму 1,59 триллиона рублей в период с января по февраль. Это на 19,7% больше показателей прошлого года.

Как сообщили в региональном Мининвесте, крупнейшим стал сектор пищевой промышленности. За два месяца объем отгрузки составил почти 230 миллиардов рублей — на 19,3% больше, чем в прошлом году.

«По сравнению с показателями прошлого года рост номинального значения отгрузки составил 19,7%. В обрабатывающей промышленности объем отгрузки составил почти 930 миллиарда рублей, рост номинального показателя — 21,5%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Еще 177 миллиардов рублей пришлось на производство металлических изделий и 56 миллиардов — на химическую промышленность.