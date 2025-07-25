Предприятие в Щелкове признали лучшим экспортером Московской области

Церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Московской области» в 16 категориях состоялась в рамках заседания Клуба экспортеров региона. «Щелково Агрохим» стала лучшей в сфере промышленности среди крупных компаний.

Награды победителям конкурса вручала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она отметила, что предприниматели Московоской области активно развивают бизнес не только на внутреннем, но и на внешних рынках.

«Поддержку предпринимателям Подмосковья при выходе на экспорт оказывает Фонд поддержки ВЭД Московской области. С его помощью компании могут, например, принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях, выйти на новые рынки», — рассказала министр.

Напомним, в конце весны «Щелково Агрохим» открыл в округе новый производственный цех. Это позволило создать около 60 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили более 400 миллионов рублей. Продукция предприятия пользуется популярностью не только в России, но и в зарубежных странах.