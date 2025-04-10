Предприятие в Луховицах вошло в топ-5 тепличных комбинатов Подмосковья

Тепличный комбинат «Луховицкие овощи» попал в пятерку ведущих предприятий Московской области. Вместе с ним в этот список вошли «Агрокультура Групп» из Каширы, ТК «Подмосковье» из Воскресенска, «Центральный Маркет» из Электростали и «Туровский тепличный комплекс» из Серпухова.

«Луховицкие овощи» применяют передовые голландские технологии, обеспечивая круглогодичное выращивание овощей в защищенном грунте. Теплицы оснащены автоматизированными системами полива, освещения и контроля микроклимата, что способствует стабильному качеству продукции. Для защиты растений используются биологические методы: опыление осуществляется с помощью шмелей, а борьба с вредителями — с помощью энтомофагов. Отказ от пестицидов и химических веществ гарантирует экологичность продукции.

В 2024 году «Луховицкие овощи» вырастили более 25 тысяч тонн урожая. Комбинат обеспечивает работой 1200 сотрудников, а его общая площадь составляет 58 гектаров.

В этом году аграрии Подмосковья собрали свыше 34 тысяч тонн тепличных овощей, включая 22,7 тысячи тонн огурцов, 11,4 тысячи тонн томатов, а также 679 тонн перца, баклажанов и листовых салатов.

«Луховицкие овощи» продолжают расширять свои мощности и внедрять современные технологии, что способствует укреплению продовольственной безопасности региона и повышению качества жизни местных жителей.