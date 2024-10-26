Предприятие по выпуску перлитового песка в Мытищах отметило юбилей

На предприятии «Стройперлит» в Мытищах состоялось торжественное мероприятие, на котором ведущие специалисты и лучшие сотрудники были награждены Почетными грамотами и Благодарностями главы округа, Совета депутатов, а также ведомственными наградами. Эти награды стали признанием вклада коллектива в развитие предприятия и укрепление его позиций на рынке.

Одно из ведущих предприятий городского округа Мытищи, основанное в 1884 году как кирпичный завод, продолжает свою успешную деятельность и сегодня. История этого предприятия восходит к созданию в 1898 году товарищества кирпичных заводов Воронина. Изначально здесь производился красный водостойкий кирпич, но в советское время производство было переориентировано на выпуск вспученного перлитового песка — одного из лучших теплоизоляционных материалов.

Современное предприятие «Стройперлит» гордится своими традициями и успешно внедряет инновации, используя комплексно-механизированные и автоматизированные линии для производства своей продукции.

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