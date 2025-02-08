Предприятие из Шатуры начнет выпуск порционного сахара в биоразлагаемой упаковке

Компания «ВИП Сервис» в Рошале закупила станки для запуска нового производства. Здесь планируют выпускать стики сахара в уникальной экологичной упаковке.

Специалисты уже налаживают и монтируют оборудование для запуска. В целом, предприятие занимается производством одноразовой посуды и упаковки.

Партнерами «ВИП Сервиса» выступают РЖД и авиакомпании, а также сетевые рестораны быстрого питания.

При производстве используют полипропилен — перерабатываемый вид пластика. Сырье закупают у российских производителей.

В Шатуре компания работает 24 года. Сейчас в ее штате свыше 200 сотрудников.

«Компания постоянно расширяет производство. Сейчас нуждается в специалистах разной квалификации. По-настоящему заинтересованных в трудоустройстве готовы обучать. Не устану повторять — хватит ездить в Москву. Работу можно найти и рядом с домом», — отметил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.