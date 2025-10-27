Праздник «Время тыквенных чудес» пройдет в Свердловском парке в Лосино-Петровском

Парки Лосино-Петровского подготовили афишу мероприятий. Уже 29 октября в Свердловском парке пройдет спортивно-игровая программа, а 30 октября в 17:00 — праздник «Время тыквенных чудес».

Во время праздника для гостей проведут спортивную программу и мастер-класс «Рисуем тыкву».

«Вас ждут веселые игры, соревнования и загадки о самой солнечной гостье осени — тыкве. Будем играть, смеяться и наслаждаться осенней атмосферой вместе!» — сказали организаторы мероприятия.

Помимо этого, 31 октября в 16:30 запланирована игровая программа, в 16:50 — спортивная, а в 17:20 — викторина. Еще один праздник спорта пройдет в Свердловском парке 1 ноября в 17:00. Вход на все мероприятия свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.