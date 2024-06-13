Праздник в честь Дня России провели в колледже «Энергия» в Подмосковье

Студенты и преподаватели колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе приняли участие в патриотических мероприятиях в День России. Они были направлены на воспитание гражданской идентичности и уважения к истории страны.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, для студентов провели тематические классные часы. Они подготовили информационный стенд с фотографиями и символикой государства.

В колледже также прошел праздничный концерт, где исполнили песни и прочитали стихи о России. Студенты подготовили собственные творческие номера.

Кроме того, для гостей подготовили викторину, где участники смогли проверить свой уровень знаний о родной стране. Они достигли 86% правильных ответов.

«Мероприятия завершились выступлением заведующей Надежды Близняковой, которая обратилась к студентам с напутствующими словами, а в День России самые активные студенты посетили концерт в Москве, посвященный государственному празднику», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о праздновании Дня России. Тематические мероприятия прошли почти в 90 парках региона.

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