Праздник «Парки. Баранки» пройдет в парке в Одинцове 14 декабря

Жителей муниципалитета приглашают на волшебный предновогодний праздник «Парки. Баранки». Он состоится 14 декабря на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха.

На территории парка будет проходить ярмарка мастериц с уникальными изделиями ручной работы. Также состоится мастер-класс по рисованию новогодних открыток от члена Московского Союза художников Анжелики Ермак.

В парке выступит джазовая кавер-группа Marshmallows. Также будут оформлены праздничные фотозоны, которые станут идеальным местом для создания праздничных фотографий.

Завершит день «Зимняя феерия» — завораживающее «Ледовое шоу» с огнем и светом, которое подарит незабываемые эмоции и волшебное настроение зимнего праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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