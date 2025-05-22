Праздник ко Дню деревни Козлово прошел в Павловском Посаде

Мероприятие, приуроченное ко Дню деревне, провели в Козлове. На нем подвели итоги прошедшего года и наградили активных местных жителей.

Событие прошло в местном клубе. На нем отметили активистов Козлова, а также организовали мастер-классы и концерт.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес семей Обсковых и Юртаевых, где выросли герои России. Также отец героя представил волонтерское движение, которое создали в деревне, и вручил волонтерские удостоверения и футболки с его логотипом активным местным жителям.

«Дорогие жители деревни Козлово! Ваше единство, труд и любовь к родной земле делают наш округ красивым и уютным. Спасибо за активное участие в жизни родного края и сохранение традиций», — сказала начальник Улитинского территориального отдела Ольга Федина.

Отметим, что первое упоминание о деревне Козлово встречается свыше 150 лет назад.