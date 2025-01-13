Праздник фигурного катания пройдет в парке Лазутиной в Одинцове 18 января

Масштабный праздник «Ледяное искусство», посвященный Дню фигурного катания в России, пройдет 18 января в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Фигуристы покажут зрелищное представление, а тренеры проведут для всех желающих мастер-классы.

Юные фигуристы покажут зрителям захватывающие выступления, наполненные грацией и мастерством. Помимо этого, для гостей парка пройдут мастер-классы от профессиональных тренеров: новички смогут научиться стоять на коньках, скользить и осваивать базовые элементы. Те, кто уже уверенно катается, улучшат технику и попробуют более сложные элементы, а любители хоккея узнают секреты мастерства, отработают броски и повысят свои игровые навыки.

На территории катка организуют уютную зону, где можно спрятаться от мороза. Гости согреются ароматным чаем из самовара, попробуют угощения и окунутся в праздничную атмосферу.

Кроме того, гостей праздника ждут веселые активности на льду: аниматоры проведут игры и конкурсы, чтобы каждый смог зарядиться хорошим настроением.