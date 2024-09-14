Праздник для жителей микрорайона Южный прошел в Наро-Фоминске

В парке Победы в Наро-Фоминске состоялся праздник, который собрал жителей города и создал невероятно теплую атмосферу. На празднике выступали талантливые творческие коллективы, которые радовали зрителей душевными песнями и танцами.

Событие стало отличной возможностью для жителей встретиться, пообщаться и просто хорошо провести время вместе. Праздник был наполнен смехом, теплом и дружескими улыбками.

«Такие праздники важны для нашего общества, они помогают нам стать ближе друг к другу и укрепляют дух единства в нашем микрорайоне», — отметил Игорь Павицкий, депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа.

Организаторы выразили благодарность всем участникам и гостям праздника, подчеркнув, что такие мероприятия станут доброй традицией для микрорайона «Южный».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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