Праздник для учеников студии рисования провели в Воскресенске

Во Дворце культуры «Юбилейный» организовали праздник для юных воспитанников студии изобразительного искусства «Кисточка». Ребята послушали песни солистов вокальной студии и посмотрели мини-спектакль театральной студии.

На мероприятии юные воспитанники студии изобразительного искусства собрали краски по цветам, изобразили портрет руководителя студии Ольги Арбузовой, сделали аппликацию «Цветик-семицветик».

Для маленьких художников студии рисования выступили солисты вокальной группы «До-Ре-Ми». Они исполнили песню «Пестрый колпачок». А участницы Театральной студии «Открытие» представили сценку «Находчивые художницы».

В конце мероприятия Королева Палитра подарила ребятам звания «Юный художник» и вручила на память блокноты для рисования и карандаши.

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