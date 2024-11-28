Праздник для детей с ОВЗ провели в центре «Тридевятое царство» в Шатуре

Традиционный благотворительный вечер для особенных детей посетили 10 семей. Такие праздники центр «Тридевятое царство» устраивает уже около шести лет.

Сотрудники центра детских праздников организовали для 25 ребят с ограниченными возможностями здоровья и их мам анимационную программу и угощение.

Руководитель «Союза особенных мам» Елена Данилюк рассказала, что сотрудничество с центром продолжается уже три года, а праздники для детей проводятся ежеквартально. «Сегодня встреча зимы совпала с Днем матери. Нас тепло поздравили и вручили подарки, что, конечно, очень приятно», — отметила Елена Данилюк.

По словам главы «Тридевятого царства» Ирины Мусатовой, в центре отмечают дни рождения детей, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации. А в этом году особое внимание уделяют детям, чьи родители погибли при защите Отечества во время спецоперации.Для ребят устраивают разнообразные экскурсии и мастер-классы, а также дарят им подарки.

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