Праздник для детей «День рождения Винни-Пуха» пройдет в Химках 15 октября

Мероприятие подготовили для юных жителей Химок и их родителей. Гостей ждет знакомство с героями знаменитой сказки и разнообразная развлекательная программа.

Мероприятие «День рождения Винни-Пуха» стартует в 17:00 вблизи выставочного комплекса «Артишок». В основе праздника лежит произведение английского автора Алана Милна, которое на русский язык перевел Борис Заходер.

Организаторы подчеркивают всенародную любовь к персонажу, озвученному Евгением Леоновым, и отмечают, что песню «В голове моей опилки» знает практически каждый. Для детей подготовили конкурсы, викторины и игры по мотивам приключений медвежонка и его компании. Планируется, что участники не только вспомнят любимого героя, но и откроют для себя новые факты из истории создания как книги, так и мультфильма. В качестве специального угощения гостям предложат сладкий десерт, оформленный в виде медвежонка.

«Я хочу пригласить всех горожан на этот милый осенний праздник. Уверена, что в парке Толстого юных жителей Химок будет ждать невероятно теплая и добрая атмосфера, которая развеет осеннюю хандру. Для Совета депутатов очень важно поддерживать такие мероприятия. Они создают в городе дружелюбную среду, дарят детям яркие эмоции и воспоминания», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.