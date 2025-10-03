Праздничный концерт ко Дню учителя прошел в Одинцове

Обучающиеся школы и участники творческих объединений с большим удовольствием подарили своим педагогам яркие творческие номера. Среди зрителей присутствовали и ветераны педагогического труда, для которых этот день имеет особое значение. В программе были песни, танцы, стихи и даже небольшие сценки.

Каждый номер был наполнен эмоциями и любовью к учителям. Ребята хотели показать педагогам, что они не только передают знания, но и вдохновляют, помогают раскрыть таланты и поддерживают их во всех начинаниях. Со сцены ребята выразили искреннюю благодарность за вклад в дело воспитания и образования подрастающего поколения.