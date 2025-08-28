Праздничные программы ко Дню знаний проведут в 85 парках Подмосковья

В понедельник, 1 сентября, более чем в 85 зонах отдыха Московской области пройдет масштабное праздничное событие «Парк знаний», приуроченное к 1 Сентября. Для гостей подготовили концертные программы, научные шоу, парады и другие развлечения.

В парке имени Н. Островского в Ступине для посетителей будет работать «Клуб веселых и находчивых» с интерактивными играми и мастер-классами. Там же можно будет увидеть выставку аварийно-спасательной техники, насладиться выступлениями велосипедистов и спектаклем местной филармонии «Приключения бродячих артистов».

В программе — открытое занятие по чирлидингу, концерт и вечерний показ семейного фильма «Мой дикий друг».

На главной аллее парка «Победа» в Талдоме состоится парад первоклассников. Кроме того, для детей подготовили эстафеты и анимационные представления. На территории откроют научную лабораторию «Как Менделеев», а также проведут презентации кружков и секций дополнительного образования.

В городском парке Шаховской также запланирован парад для новоиспеченных школьников. Юных гостей ждут игры, открытые уроки от сотрудников МЧС и «Детскотека».

Лосино-Петровский парк организует встречу с Мудрым Филином, образовательный лекторий и химическое шоу, а праздничное настроение создаст концерт «Школьная симфония».

В парке «Беличий» в Краснознаменске юные посетители смогут сыграть в «Форт Боярд», поучаствовать в интерактивных познавательных активностях, увидеть выступление фокусника и шоу «летающих подушек», а также попробовать угощения на специальной гастрономической площадке.