Православную гостиную с участием семей бойцов СВО провели в Орехово-Зуеве

Семейная православная гостиная прошла соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городском округе Орехово-Зуево. В ней приняли участие семьи военнослужащих СВО, представители администрации округа и депутаты.

Православную встречу открыл молебен о победе, его провел епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. В соборе собрались глава Орехово-Зуева Руслан Заголовацкий, представители администрации, депутаты, а также родственники бойцов специальной военной операции.

«Здесь можно будет женам и матерям не только поговорить, но увидеть представителя власти, попросить какой-то помощи. Какой-то поддержки, получить советы и на духовном, и на светском уровне», — рассказал протоиерей Андрей Коробков, благочинный церквей Орехово-Зуевского округа.

В стенах собора подписали соглашение о сотрудничестве между областным Комитетом воинов семей Отечества и Балашихинской Епархией Русской православной церкви.

«Мы уже до этого взаимодействовали, но сейчас это будет более обширно. В каждом городском округе Московской области будут проводиться такие „Семейные православные гостиные“. Их уже прошло более восьми. Это нужно для того, чтобы мы объединились, семьи участников СВО», — сказала Марина Мигунова, местный координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России».

Перед гостями выступил детский церковный хор. А в трапезной за чаем участники встречи побеседовали по душам, поделились своими мыслями и переживаниями.

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