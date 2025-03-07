Правительство Подмосковья оценило эффективность работы 108 управляющих компаний

В Министерстве по содержанию территорий и жилищному надзору Подмосковья прошло заседание комиссии по вопросам управления многоквартирными домами. Участники обсудили работу управляющих компаний в сфере ЖКХ.

«Сегодня проанализировали работу более 108 управляющих организаций. Были рассмотрены как положительные примеры, чья работа соответствует нашим требованиям и запросам жителей, так и те, которым еще предстоит выполнить ряд задач. Муниципальным образованиям еще раз разъяснили преимущества электронных голосований в ГИС ЖКХ — это, в первую очередь, простота и прозрачность», — сообщил начальник управления по работе с управляющими организациями ведомства Максим Гущин.

В заседании приняли участие представители Следственного комитета и управления региональной безопасности. Рассмотрели вопросы по 536 домам в 32 округах. Работу управляющих компаний оценивали по нескольким критериям: насколько активно жильцы переходят на электронное голосование в системе ГИС ЖКХ, количество жалоб от жителей и качество их обработки, а также соблюдение лицензии.

Отмечается, что такие заседания проходят каждый месяц. Их цель — выработать четкие правила работы управляющих организаций и снизить количество жалоб от жителей.