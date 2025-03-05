Правила противопожарной безопасности на сельхозземелях напомнили в Подмосковье

Весной и летом в Подмосковье часто случаются пожары из-за поджога сухой травы. Каждый год фиксируется более четырех тысяч таких случаев, что угрожает людям и их имуществу. МЧС готовится к пожароопасному сезону и принимает меры для защиты населения и природы.
Владельцы сельскохозяйственных земель обязаны вовремя убирать сухую траву. Если участок граничит с лесом, его нужно очистить на десять метров или отделить противопожарной полосой шириной 1,4 метра. За нарушение этих правил грозят штрафы: до 15 тысяч рублей — для физических лиц, до 30 тысяч рублей — для должностных лиц, до 60 тысяч рублей — для ИП, до 400 тысяч рублей — для юрлиц.
Минсельхоз Подмосковья обращает внимание жителей на то, что во время особого противопожарного режима суммы увеличиваются в два раза. Если нарушение привело к причинению вреда здоровью, может грозить штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до семи лет.
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