Правила поведения при встречах с лесными зверями назвали в «Мособлпожспасе»

Жители и гости Подмосковья активно исследуют леса в поисках ягод и грибов. Работники «Мособлпожспаса» предупредили о возможных встречах с дикими животными и рассказали, как вести себя в таких ситуациях.

В Подмосковье водятся лоси, кабаны, лисы и другие лесные животные. Собираясь в поход за ягодами или грибами, нужно помнить, что крупные травоядные могут поранить или сбить с ног, хищники могут напасть, а некоторые обители леса переносят бешенство, сальмонеллез, лишай и другие заболевания.

Спасатели посоветовали жителям выбирать для привала открытые участки леса, не оставлять остатки еды и немытую посуду, чтобы запах не привлек зверей. Нужно обходить стороной заросли кустарника и высокой травы, так как животные любят отдыхать в таких местах.

Лесные обитатели сторонятся людей, но иногда контакта с ними не избежать. Спасатели рекомендуют не совершать резких движений и не размахивать руками, не кричать и не шуметь. Лучше всего медленно отступить, не поворачиваясь спиной к животному и не теряя его из виду. Смотреть прямо в глаза не стоит.

Грибникам напомнили, что провоцировать диких зверей, ловить или подманивать к себе нельзя. Это опасно, как и подходить к детенышам.

Если животное попало в беду, можно сообщить в участковое лесничество. Если зверь напал на кого-то из людей, на помощь придет Система-112.

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