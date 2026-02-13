Правила безопасности на железной дороге напомнили школьникам в Раменском

В Раменском округе для школьников провели занятие по безопасному поведению на железной дороге. Участниками стали ученики 5-7 классов школы № 21.

Школа расположена рядом с железнодорожными путями, поэтому детям особенно важно знать правила безопасности. Занятие организовали при поддержке Центральной пригородной пассажирской компании и РЖД.

«Мы проводим такие уроки в школах, которые находятся вблизи железной дороги. Это помогает снизить риски для детей по пути в школу и обратно», — отметил главный эксперт отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского округа Виталий Кубраков.

Ребятам рассказали, как правильно переходить пути по оборудованным переходам. Привели и тревожную статистику: за прошлый месяц на участке Московско-Рязанской дистанции произошло шесть случаев травмирования, четыре из них — со смертельным исходом.

Отдельно поговорили о правонарушениях, которые чаще всего совершают подростки: переход путей в неположенном месте и зацепинг. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних объяснили, какое наказание предусмотрено за такие поступки.