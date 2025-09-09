Практический семинар по благоустройству лесопарковых зон прошел в Балашихе

В Доме культуры «Кучино» в Балашихе состоялся практический семинар, посвященный вопросам благоустройства лесопарковых зон городского округа. Мероприятие прошло в рамках реализации губернаторской программы «Парки в лесу», направленной на создание комфортных зон отдыха в лесах и лесопарках Московской области, находящихся в ведении Лесного фонда.

В работе семинара приняли участие заместитель министра благоустройства Московской области Владислав Воропаев, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, а также заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

«Балашиха — самый большой муниципалитет Подмосковья, и, что интересно, он окружен лесными массивами. Программа „Парки в лесу“ позволяет сделать эти природные территории удобными и комфортными для жителей, при этом сохраняя их природную ценность», — отметил Владимир Шапкин.

В ходе семинара были рассмотрены законодательные, регламентные и организационные аспекты реализации проекта, а также вопросы взаимодействия с местными жителями. Особое внимание уделили общественному обсуждению и учету мнений горожан, что является важной составляющей успешного благоустройства.

На территории Балашихи расположено 18 парков и парковых территорий. Четыре из них входят в программу «Парки в лесу»: Пехорка-лес, Ольгинский, Вишняковский и Горенский лесопарки. В следующем году планируется завершить благоустройство Вишняковского лесопарка — самой большой по площади парковой зоны округа — и приступить к реализации проекта по созданию Горенского лесопарка.