Пожилую пациентку с опухолью тонкой кишки спасли в онкодиспансере Балашихи

К медикам Балашихи обратилась 85-летняя женщина. Пару лет назад она начала чувствовать боль внизу живота. В Московском областном онкологическом диспансере ей поставили диагноз саркома брыжейки тонкой кишки и сделали операцию.

Чтобы определить, что именно вызывает сильную боль у пациентки, врачи Московского областного онкологического диспансера провели ряд обследований. У женщины обнаружили опухоль тонкой кишки.

«Опухоль достигла 40 сантиметров в диаметре, поэтому для спасения жизни пациентки мы провели оперативное хирургическое вмешательство. Спустя 12 дней женщина была выписана под наблюдение гинеколога по месту жительства», — рассказала заведующая онкологическим отделением № 4 Ирина Карьгина.

Напомним, в Красногорске строят главный детский медицинский центр Подмосковья. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие.

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