Пожилую пациентку с опухолью тонкой кишки спасли в онкодиспансере Балашихи
К медикам Балашихи обратилась 85-летняя женщина. Пару лет назад она начала чувствовать боль внизу живота. В Московском областном онкологическом диспансере ей поставили диагноз саркома брыжейки тонкой кишки и сделали операцию.
Чтобы определить, что именно вызывает сильную боль у пациентки, врачи Московского областного онкологического диспансера провели ряд обследований. У женщины обнаружили опухоль тонкой кишки.
«Опухоль достигла 40 сантиметров в диаметре, поэтому для спасения жизни пациентки мы провели оперативное хирургическое вмешательство. Спустя 12 дней женщина была выписана под наблюдение гинеколога по месту жительства», — рассказала заведующая онкологическим отделением № 4 Ирина Карьгина.
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