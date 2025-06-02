Пожилого мужчину с аневризмой брюшной аорты спасли в больнице в Коломне

Врачи Коломенской больницы спасли 79-летнего пациента с аневризмой брюшного отдела аорты. Мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль в животе.

Специалисты провели ультразвуковое исследование и компьютерную томографию и выявили локальное расширение сосуда и истончение его стенки. Нормальный диаметр аорты составляет от 18 до 22 миллиметров, но у пациента он превышал 10 сантиметров.

Разрыв аневризмы способен привести к серьезным осложнениям и даже к летальному исходу.

«Мы использовали классический для данной операции доступ — лапаротомический — через разрез передней брюшной стенки. С помощью хирургических инструментов была выделена брюшная аорта в неизмененных участках — выше и ниже аневризмы, иссечена аневризма и проведено синтетическое протезирование брюшного отдела аорты», — пояснил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Коломенской больницы Александр Герасимов.

Вмешательство длилось более четырех часов и прошло успешно. Пациента уже выписали.