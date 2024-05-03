Пожарный КамАЗ презентовали ученикам гимназии №7 в Чехове | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 11:12 Пожарный КамАЗ презентовали ученикам гимназии №7 в Чехове Телеканал «360»

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Опытную модель пожарного КамАЗа презентовали ученикам гимназии № 7 в Чехове. Машина в такой модификации выпущена в России в едином экземпляре.

Накануне своего профессионального праздника пожарные рассказали ученикам гимназии № 7 о своей интересной и рискованной работе. Сотрудники МЧС приехали в школу на уникальном КамАЗе — опытном образце автоцистерны-лестницы. У этой модели много преимуществ: камера заднего вида, облегченная пластиковая цистерна, электронная панель приборов.

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«Моему подразделению доверили провести тактико-технические ходовые испытания данного устройства. За проведенных полгода она совершила больше 50 боевых выездов, показав себя с наилучшей стороны», — поделился начальник пожарно-спасательной части № 79 Денис Пырхов.

Также ребятам провели подробную лекцию с демонстрацией одежды и специальных устройств, которые помогают специалистам в работе. Например, во время тушения пожара каждый сотрудник носит на ремне особый датчик-маяк неподвижного состояния. Он моргает, привлекая внимание коллег и пострадавших.

Огнеборцы регулярно проводят лекции в учреждениях образования. В части № 79 работает 50 человек личного состава. Пока одно подразделение рассказывает школьникам о своей профессии, второе — остается на боевом дежурстве.

«Такие ежемесячные эвакуации с привлечением сотрудников, рассказ о своем быте и труде пожарных имеет место быть во всех школах Чехова. Все это делается при поддержке нашей администрации и управления образования. У нас тесное взаимодействие с этими структурами», — отметила муниципальный депутат, директор гимназии № 7 Елена Рубцова.

В конце мероприятия дети подарили пожарным открытки к 375-летию пожарной охраны. Сотрудников МЧС ждут в гимназии летом: во время лагерной смены они также обещали провести показательный выступления.

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