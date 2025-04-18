Пожарные учения провели в стационаре детской больницы в Серпухове

Пожарные учения провели в здании стационара детской больницы в Серпухове. Сотрудники учреждения и экстренные службы отработали действия при возникновении чрезвычайной ситуации.

Учения прошли 17 апреля. Условный пожар произошел в здании стационара детской больницы. По сценарию тренировки в процедурном кабинете на втором этаже произошло задымление, из-за чего сработала сигнализация. В здании находились пациенты, а также персонал.

Как рассказал заместитель начальника теруправления № 13 Максим Милосердов, сотрудники начали эвакуацию, однако один человек не смог покинуть стационар самостоятельно. На место незамедлительно прибыли экстренные службы.

«Пожарные провели разведку очага возгорания и обнаружили условного пострадавшего — сотрудника больницы. Специалисты оперативно вывели его на свежий воздух и передали медикам. Кроме этого, огнеборцы успешно справились с локализацией и ликвидацией условного пожара», — рассказал он.

Максим Милосердов добавил, что в ходе учений дежурный караул изучил подъездные пути к зданию, проверил источники противопожарного водоснабжения и отработали постановку автоцистерны на пожарный гидрант.

«В завершение мероприятия всему рабочему персоналу больницы были вручены памятки по пожарной безопасности», — добавил спасатель.