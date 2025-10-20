Пожарные из Звенигорода спасли выпавшего из окна кота

Питомец по кличке Арчи вернулся домой благодаря оперативной работе спасателей. Сотрудники 318-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели в Одинцове успешную операцию по спасению кота, который выпал с четвертого этажа.

Ранним утром в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что кот Арчи выпал из окна жилого дома и оказался на металлическом козырьке у входа в подъезд. Жительница квартиры сообщила, что питомец мяукал и не мог спуститься самостоятельно. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные. С помощью трехколенной лестницы они смогли достать Арчи.

«Кот находился в стрессе, но видимых травм у него не было. Специалисты действовали осторожно, чтобы не напугать его еще больше. Спасатели сняли Арчи с козырька, осмотрели и передали его благодарной хозяйке. Спасательная операция заняла всего несколько минут», — сообщил заместитель начальника пожарной-спасательной части Роман Ларин.

Благодаря слаженной работе профессионалов питомец не пострадал и теперь находится в безопасности со своими хозяевами.