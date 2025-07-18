Пожарную безопасность торгового центра проверили в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

В Новых Химках сотрудники отдела надзорной деятельности провели профилактическую проверку крупного торгового центра. Инспекторы оценили состояние систем безопасности и организацию эвакуации.

Инспекторы проверили исправность систем пожарной сигнализации, оповещения об эвакуации и наличие свободных эвакуационных путей. Кроме того, они осмотрели систему автоматического управления противопожарными и технологическими установками. Согласно требованиям видеонаблюдение ведется с выводом изображений на рабочие станции, туда же поступают сигналы тревоги.

«На момент проверки объект соответствует требованиям пожарной безопасности. В этом торговом центре регулярно проходят профилактические мероприятия и противопожарные тренировки с привлечением аварийно-спасательной техники», — отметил инспектор Федор Торопцев.

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