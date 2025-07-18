Пожарную безопасность торгового центра проверили в Химках

В Новых Химках сотрудники отдела надзорной деятельности провели профилактическую проверку крупного торгового центра. Инспекторы оценили состояние систем безопасности и организацию эвакуации.
Инспекторы проверили исправность систем пожарной сигнализации, оповещения об эвакуации и наличие свободных эвакуационных путей. Кроме того, они осмотрели систему автоматического управления противопожарными и технологическими установками. Согласно требованиям видеонаблюдение ведется с выводом изображений на рабочие станции, туда же поступают сигналы тревоги.
«На момент проверки объект соответствует требованиям пожарной безопасности. В этом торговом центре регулярно проходят профилактические мероприятия и противопожарные тренировки с привлечением аварийно-спасательной техники», — отметил инспектор Федор Торопцев.
Карен Шахназаров попал под санкции ЕС
Лагутенко пришлось гастролировать в США ради ремонта дома
«Большой ущерб». Во Франции объяснили последствия санкций Трампа против России
Вступил в силу 18-й пакет санкций Евросоюза против России
Россия пригрозила Turkish Airlanes ответными мерами из-за нарушения прав россиян
Названы первые симптомы инфаркта у женщин
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте