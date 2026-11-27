В правительстве Московской области состоялось совещание, посвященное взаимодействию регионального управления Росреестра и муниципалитетов при осуществлении земельного контроля. Одной из приоритетных задач на период до 2030 года остается возвращение в хозяйственный оборот заброшенных и неправомерно используемых участков, сообщили в ведомстве.

Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Московской области Вероника Маккамбаева рассказала об организации контрольно-надзорных мероприятий и разграничении полномочий между федеральными и муниципальными органами.

Одним из критериев оценки эффективности земельного надзора в регионах является площадь обследованных участков. Сведения о выявленных случаях самовольного занятия земли и ее нецелевого использования ежемесячно направляются в центральный аппарат Росреестра для последующего представления в правительство РФ.

«Органы местного самоуправления первыми видят нарушения на местах, а Росреестр обеспечивает правовую оценку и привлечение нарушителей к ответственности. Такой совместный подход позволяет оперативно решать вопросы, в том числе с участием правообладателя, и добиваться реального приведения использования земельных участков в соответствие с законодательством. В результате повышается прозрачность землепользования и снижается количество неустраненных нарушений», — отметила Маккамбаева.