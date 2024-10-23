Мастер-класс по психологической игре проведут в парке в Одинцове 26 октября

Поиграть в психологическую игру «Мафия» предлагают всем посетителям Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Встречи с игроками пройдут 26 и 27 октября.

Участников мероприятия будут ждать непредсказуемые сюжетные повороты, которые держат в напряжении до самого конца. Игра подарит отличную возможность потренировать свою логику, развить коммуникативные навыки и погрузиться в мир загадок и тайных миссий. Одинцовский парк — отличное место для проведения настольных игр.

Взрослая «Мафия» (18+) начнется 26 октября с шести и до восьми вечера. В детскую «Мафию» (9+) можно будет поиграть 27 октября с часу и до трех дня. Место проведения — первый этаж административного здания.

Регистрация действует по ссылкам:

Детская мафия:https://odintsovskiy-park-kultury.timepad.ru/event/3080063/

Взрослая мафия:https://odintsovskiy-park-kultury.timepad.ru/event/3080056/

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