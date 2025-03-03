Посвященный мартовским котам праздник прошел в парке «Кривякино» в Воскресенске

Мероприятие «Мартовские котики в парке» провели в Воскресенске. Жители и гости округа могли не только поучаствовать в развлекательной программе, но и совершить добрые дела.

Праздник посвятили Дню кота. Для участников организовали викторину, мастер-классы, театральное и интерактивное представления.

Также в парке усадьбы «Кривякино» работали тематическая фотозона, сувенирная ярмарка и аквагрим. Дети могли отправиться на просмотр мультфильмов.

Местные творческие коллективы подготовили концертную программу. Они исполнили песни и танцы.

Все желающие могли поучаствовать в благотворительной акции «Копилка добра». Гости парка получили возможность познакомиться с кошками из приюта и найти пушистого друга. Также консультацию по различным вопросам проводили ветеринары.

Ранее мы рассказывали о том, что Масленицу отметили в парке «Кривякино» в Воскресенске.