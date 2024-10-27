Посвященную бойцам СВО выставку открыли в Воскресенске
В городском округе Воскресенск в честь военнослужащих специальной военной операции открыли выставку картин «Новые герои Подмосковья». Она пройдет до 3 ноября.
Благодаря «Фонду культурных инициатив» во Дворце культуры «Цементник» открыли выставку картин «Новые герои Подмосковья». Проект посвятили бойцам специальной военной операции.
«Очень приятно, что сегодня к нашему проекту присоединились и воскресенские художники, которые выставили и своих героев Подмосковья. Это проект памяти», — сказал президент Общественного фонда «Фонд культурных инициатив» Московской области Андрей Кошелев.
Мастер пейзажной живописи Наталья Черникова написала портрет своего племянника. Артем с позывным Бик уже два года воюет на фронте. За боевые заслуги его наградили Георгиевским крестом.
«Хочется поддержать героев, хочется ими гордиться, мы и гордимся и в тоже время сильно переживаем», — поделилась руководитель творческого союза «Арт-движение» Наталья Черникова.
За год своего существования проект побывал в более чем 10 городах России. Выставку пополняют новые полотна как начинающих, так и уже известных художников.
«Необходимо рассказывать о тех, кто в наше время проявляет отвагу, мужество, защищает Отечество. Рассказывать не только о прошлом, например, героях Великой Отечественной войны, но и делать экспозиции на злободневные темы, которые волнуют и сегодня», — подчеркнул председатель совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.
Открытие выставки посетила и молодежь Воскресенска.
«Я считаю, каждая картина очень важна, чтобы каждый смог посмотреть в глаза воинам, которые подвиг совершили», — сказал учащийся «Воскресенской кадетской школы» Петр Тебякин.
Посмотреть экспозицию могут все желающие, она работает до 3 ноября.
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